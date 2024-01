LE GRAND HUIT Neufchâteau, samedi 27 janvier 2024.

>> Cie Tartine Reverdy/ Bas-Rhin

Allez ça tourne ! Grande roue, manèges, lumières, chansons, souvenirs, la vie quoi !

Pour son huitième spectacle la compagnie Tartine Reverdy enfile ses vestes rouge et or et vous embarque dans un concert festif et carrément coloré !

Bien entourée de sa fidèle et talentueuse équipe, Tartine, dame du manège, fait tourner la grande roue des chansons pour piocher dans tout son répertoire.

Et comme le jeune public est depuis toujours dans l’ADN de Tartine, la compagnie est là pour partager cette fête avec tous les enfants de 5 à 105 ans !

Après leurs passages au Trait d’Union et à La Scène avec « Une heure au ciel » et « Dans les bois’; retrouvez Tartine et son équipe pour ce spectacle « tout nouveau, tout chaud » !

Avant ou après le spectacle, découvrez l’exposition proposée par Léonie Bruxer dans la galerie du Trait d’Union « animal animal » et une partie de l’univers graphique du « Grand Huit ».

Actions culturelles autour du spectacle et de l’exposition prévues pour les classes intéressées.

Extraits de presse

Télérama Avec Tartine Reverdy, la recette est simple: gaieté, simplicité, délicatesse, tendresse et rythmes chaloupés. Bref du bien être en galette !

Astrapi: La chanteuse Tartine Reverdy nous met du soleil dans les oreilles !

Avec sur scène et depuis l’an 2000 Tartine Reverdy, Anne List, Joro Raharinjanahary. Et derrière les consoles Stéphane Cronenberger (lumière et scénographie) Benoit Burger et Antony Bedez (son). Et derrière les écrans Mathieu Linotte pour la com, Anne List pour le web et Michel Hentz pour l’administration. Et derrière la caméra Thaïs Breton. Aux pinceaux Léonie Bruxer, Mathieu Linotte et Anne List. Aux ciseaux Rita Tataï à « L’Atelier de la colombe » Avec une jeune et joyeuse équipe de plasticiens intervenants Léonie Bruxer, Nina lmbs, Joseph Kieffer et Thérèse Pariot.

Coproduction La MAC de Bischwiller, la MAC de Créteil, le Polaris de Corbas, La Rampe-La Ponatiere, Scène conventionnée-Echirolles, Le Trait d’Union de Neufchâteau, le PréO d’Oberhausbergen, la Maison des Arts et des loisirs de Thonon les Bains, le Diapason de Vendenheim, le théâtre de Villefranche-sur-Saône, l’espace Tonkin de Villeurbanne, et Bords 2 scènes de Vitry le François. Avec le soutien de la Région Grand Est, de la Ville de Strasbourg, la Sacem.Tout public

5 EUR.

1 rue Louis Regnault

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est trait-dunion@ccov.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00



