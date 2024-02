Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon, samedi 18 mai 2024.

Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon Yonne

Le Grand Huit Avallon-Vézelay-Morvan est un événement sportif et solidaire où des équipes de 4 à 8 personnes parcourent 135 kms (+/- 4 kms) en moins de 35 heures en deux boucles d’environ 65 kms et 70 kms.

• Marche sportive avec relais possibles (les changements ont lieu aux 12 points de contrôle) et avec un minimum de 3 marcheurs, ensemble, à tout moment sur le parcours.

• Le parcours privilégie les chemins forestiers en grande majorité. Quelques tronçons routiers, peu fréquentés, sont quand même inévitables.

• Marche solidaire chaque équipe collecte des fonds auprès de son entourage (100 €/équipier en plus de l’inscription de 50 €/équipier pour couvrir les frais de course) qui seront remis à des associations caritatives de l’Avallonais.

• C’est l’occasion de découvrir une région magnifique et de vivre une aventure sportive, collective et solidaire.

La première édition de cet évènement aura lieu les Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

