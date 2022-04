LE GRAND HÔTEL

2022-04-19 – 2022-04-19 Hubert Blondin décide pour ses 20 ans de mariage de réserver la même chambre d’hôtel que celle de sa nuit de noce et d’en faire la surprise à sa femme. S’en suit un enchaînement de situations folles et compromettantes impliquant le directeur d’hôtel, l’épouse infidèle, l’amant, la maîtresse, le groom, la servante le veilleur de nuit ! Il souffle un vent de folie sur cette comédie tout en costumes d’époque, signée Gérard Pinter ! Un moment intense en rire, à ne pas laisser passer !

Durée : 1h20

