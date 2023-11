DAVID LAFORE Le Grand Hotel de Solesmes Solesmes Catégories d’Évènement: Sarthe

Solesmes DAVID LAFORE Le Grand Hotel de Solesmes Solesmes, 3 février 2024, Solesmes. Solesmes,Sarthe Dîner-concert.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

Le Grand Hotel de Solesmes

Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Solesmes Autres Lieu Le Grand Hotel de Solesmes Adresse Le Grand Hotel de Solesmes Ville Solesmes Departement Sarthe Lieu Ville Le Grand Hotel de Solesmes Solesmes latitude longitude 47.8511847;-0.302726

Le Grand Hotel de Solesmes Solesmes Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/solesmes/