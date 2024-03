LE GRAND HOTEL 3T D’A COTE Toulouse, samedi 13 juillet 2024.

Une comédie à 5 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter, interprétée par la troupe des 3T.L’histoire:Hubert Blondin décide pour ses 20 ans de mariage de réserver la même chambre d’hôtel que celle de sa nuit de noce et d’en faire la surprise à sa femme. S’en suit un enchaînement de situations folles et compromettantes impliquant le directeur d’hôtel, l’épouse infidèle, l’amant, la maîtresse, le groom, la servante et le veilleur de nuit !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-07-13 à 21:00

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31