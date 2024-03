Le Grand Gala Florilège d’airs d’opéra et d’opérette Grand Kursaal Besançon, jeudi 28 mars 2024.

Ce spectacle pétillant se compose de morceaux extraits d’Opéra et d’Opérette. Sur un format dynamique (2h20 avec entracte) et entrainant, le Grand Gala est un florilège représentatif de l’Art Lyrique et de ses richesses. Artistes solistes, choristes, ballet et orchestre sont réunis pour faire prendre vie à ces œuvres d’exception, avec des numéros mis en scène et dont les costumes et décors d’époque nous font voyager à travers le temps. Il permet ainsi de proposer aux bourguignons-Francs-Comtois de l’opéra célèbre avec une mise en scène correspondant aux époques de chaque œuvre, en costumes contemporains. A noter que pour ce spectacle, les élèves des Beaux-Arts de Dijon fabriqueront des décors dans le cadre d’un projet pédagogique fondé entre l’Atelier Lyrique de Bourgogne et l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Dijon (ENSAD).

Parmi les pièces célèbres Carmen, la Traviata, La Bohème, les Noces de Figaro, Roméo et Juliette, Le Chanteur de Mexico, Don Giovanni, La Veuve Joyeuse, les Contes d’Hoffmann ou encore Faust.

Nous avons travaillé à proposer un programme permettant aux passionnés de redécouvrir les pépites de l’Art Lyrique, mais également aux novices n’ayant jamais osé pousser la porte d’un Opéra d’avoir un premier aperçu pour découvrir, même sans y être initié, cet univers aux allures magiques et intemporelles. Un fil conducteur théâtre permettra des respirations parlées qui guideront les spectateurs au fil des ouvres présentées.

Production:

Direction Musicale Bruce GRANT

Mise en Scène Carlo DI ANGELO

Chorégraphe Caroline QUEYRAS

Orchestre ALDB et Agora Musicale de Longvic

Décors ALDB et Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Dijon (Beaux-Arts)

Costumes Agnès MONTANARI, Pauline RICARD, Zazie PASSAJOU

Direction artistique Stéphanie GASTAUD

Distribution

Avec Cécilia ARBEL, Barbara BOURDAREL, Carlo DI ANGELO et tous les artistes de l’Atelier Lyrique de Bourgogne. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:30:00

fin : 2024-03-28 22:30:00

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté administration@atelierlyriquedebourgogne.fr

