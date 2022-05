Le Grand Gala des Leos d’Ile de France au profit du CIDFF 75 Brasserie Mollard, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Diner conférence 40€ – de 30 ans 55€ + de 30 ans

Les LEO d’Île-de-France vous invitent à la première édition de leur Grand Gala. Rendez-vous le 20 mai à 20h à la Brasserie Mollard (Paris VIIIème) pour une soirée d’exception, au bénéfice du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Paris (CIDFF 75), association offrant notamment de l’information et de l’accompagnement juridique aux femmes victimes de violences sexuelles et sexistes.

Les LEO Clubs de Paris et d’Ile de France s’engagent contre les violences faites aux femmes

Après deux ans de contexte sanitaire complexe, les chiffres sont tombés. Les violences conjugales ont doublé voire triplé selon les zones géographiques, même si de nombreuses solutions existent d’ores et déjà pour venir en aide à ces personnes en situation d’isolement abusif.

Chiffres clés en France, en 2020 (Observatoire national des violences faites aux femmes, Novembre 2021) :

102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit 1 victime tous les 3 jours

213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint

Moins d’1 victime sur 5 déclare avoir déposé plainte

Ces chiffres alarmants ont incité les Leos à s’engager et soutenir les actions déjà en place pour venir en aide aux femmes victimes et également accroître la prévention, à travers l’organisation d’une soirée leur étant totalement consacrée. Par ailleurs, toute l’année, les Leos de France se mobilisent autour de problématiques touchant les femmes à travers différentes actions en collaboration avec de nombreuses associations.

Depuis novembre, des réunions mensuelles ont eu lieu afin de mobiliser une équipe pour organiser cette première édition du Gala des LEO Clubs d’Île-de-France. Après de nombreux échanges, c’est vers le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Paris (CIDFF 75), que les Leos se sont tournés, lequel sensibilise le grand public à cette question, aide les femmes à accéder à de l’information sur leurs droits et offre un accompagnement juridique aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Comme les chiffres le montrent, les victimes peinent encore à porter plainte contre leurs agresseurs, c’est pourquoi le CIDFF 75 se mobilise et leur apporte les clés pour leurs démarches juridiques et sociales, notamment pour aider les femmes dans leur émancipation à travers un accompagnement vers l’emploi. Soutenir cette association s’inscrit donc pleinement dans notre projet de lutte contre les violences faites aux femmes.

Un défi bientôt relevé puisque nos Leos d’Île-de-France vous invitent chaleureusement à participer à leur Gala qui se tiendra le 20 mai 2022 à 20h à la Brasserie Mollard située dans le 8ème arrondissement de Paris. Une soirée exceptionnelle ouverte à toutes et tous où de nombreuses surprises vous attendent, et dont les bénéfices et dons récoltés seront entièrement reversés au CIDFF 75.

Brasserie Mollard 115 Rue Saint-Lazare 75008 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/leo-club-paris-centre/evenements/le-grand-gala-d-ile-de-france https://bit.ly/gala-leo-club-idf

Réalisé par le LEO Club Grand Paris Invitation au Gala