Le Grand Fooding S.Pellegrino présente : La Table Fronde Quartier Vertbois, 4 septembre 2021, Paris.

Le micro-festival food de la rentrée, dressé par le Fooding et S.Pellegrino ! Des mois durant, qui nous ont parfois semblé des années, nos horizons ont été rétrécis à des cuisines confinées. Pour le monde de la restauration et tou·te·s ses acteur·rice·s, la crise sanitaire a marqué un tournant : il y a désormais le monde d’avant et le monde d’après – incertain, mais plein d’espoir. Car à crocs vaillants, rien d’impossible ! Chef·fe·s, producteur·rice·s, penseur·se·s… En pleine Corozina, ils et elles ont mené leur propre guérilla, à base d’initiatives solidaires et créatives. Puisque la vie jusque dans ses plus petits interstices était chamboulée, tout était à réinventer ! Après avoir soutenu l’offre take-away de leurs restos préférés avec la plateforme Plat de Résistance ! , le Fooding et S.Pellegrino prennent la parole le temps de se retourner sur une période extraordinaire en tous points. Pour ne rien oublier et continuer à créer, rejoignez le mouvement à l’occasion d’un rassemblement frondeur ! Au programme de cette nouvelle édition du Grand Fooding S.Pellegrino ? Une grande conférence au Théâtre Déjazet en compagnie des guérillhéro·ïne·s de la crise, qui tablent sur la résistance culinaire pour bâtir la food de demain… Un événement de haute volée qui se poursuivra avec une expérience en plusieurs services dans l’étonnant quartier du Vertbois, investi pour l’occasion par une sélection de projets joyeux et combattants – du néoresto à l’épicerie chérie*. Le tout à la carte, grâce à une billetterie qui vous permet de personnaliser votre expérience**. Bref, le meilleur est avenir ! * Conformément aux mesures annoncées par le gouvernement, un pass sanitaire et un justificatif d’identité vous seront demandés pour accéder à l’événement. ** 100 % des bénéfices des billets pour la Conférence ainsi que 5 € sur chaque billet payé pour l’Expérience seront reversés à l’association La Tablée des Chefs. Direction Artistique : Atelier Choque Le Goff Illustration : Felix Decombat Animations -> Conférence / Débat Quartier Vertbois Rue de Vertbois Paris 75003

