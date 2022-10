LE GRAND FINAL DE TRINQUE FESTIVAL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Vos verres vont trinquer en compagnie de vos amis, de votre famille, de qui vous voulez et des mondes brassicoles, viticoles, ainsi que ceux des spiritueux et des softs ! Nous vous invitons à venir rencontrer des artisans, producteurs et passionnés haut en couleur, les écouter raconter leurs histoires, leurs parcours ainsi que leurs visions de la « drink culture » en dégustant leurs productions. Venez apprendre et vous faire conseiller auprès de ces spécialistes, ces esthètes et prendre conscience que la bière artisanale, le vin, les spiritueux sont des produits nobles, festifs, et qu’ils sont faits pour être dégustés entre amis ! En tout cas, nous, nous avons hâte de faire tinter nos verres avec vous.

Les portes de Trinque Festival sont ouvertes à tous et à toutes, que vous soyez néophytes, amateurs plus ou moins éclairés, passionnés, beergeeks, ou simple curieux. Trinque, c’est le festival de la Drink Culture à Toulouse !

Pour ce final: 48h de salon, des dégustations, des animations, des conférences, des food trucks et des concerts pour une grande fiesta !

