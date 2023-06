Découverte du Grand Filon – Musée du fer Le Grand Filon – site minier des Hurtières Saint-Georges-d’Hurtières, 16 septembre 2023, Saint-Georges-d'Hurtières.

Découverte du Grand Filon – Musée du fer 16 et 17 septembre Le Grand Filon – site minier des Hurtières Tarif réduit pour toutes les visites

Découvrez l’histoire des Mines de Porte de Maurienne, l’exploitation du plus grand gisement de fer et cuivre de Savoie ! Le village des Mineurs vous dévoile ses secrets ; le Musée de l’école de La Minière, Chapelle des Mineurs et la Galerie Saint-Louis.

Le Grand Filon – site minier des Hurtières La minière, 73220 Saint-Georges-des-Hurtières, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Georges-d’Hurtières 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 36 11 05 http://www.grandfilon.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 36 11 05 »}] Découvrez la plus grand mine de fer de Savoie ! À 900 mètres d’altitude, dans un espace environnemental unique et avec une vue panoramique sur la Lauzière et les Aiguilles d’Arves. Percez les secrets des galeries de mine à la lueur d’une lampe frontale et partez à la recherche du filon de fer qui a vu naître l’épée Durandal. Nouveau : l’expérience souterraine ! Préparez-vous à un voyage au centre de la terre. Marchez sur les pas des mineurs. Entre galeries d’accès et salle monumentales, ce parcours de 550 m vous transporte dans un monde souterrain fantastique et fascinant. Visites guidées sur réservation. Le Grand Filon, c’est aussi : une salle d’exposition avec diaporama HD et théâtre optique, le parc « Du minerai à l’outil », une école d’autrefois, la possibilité de visiter en liberté une galerie de mine expérimentale, des expositions temporaires, des espaces de jeux pour les enfants et le bistrot des mineurs pour passer un moment convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

