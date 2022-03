LE GRAND FESTIVAL contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT Palais de la Porte Dorée, 24 mars 2022, Paris.

LE GRAND FESTIVAL contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT revient avec une nouvelle édition du 24 mars au 27 mars 2022 pour célébrer la diversité et inviter le public à s’engager différemment.

À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Palais de la Porte Dorée, ouvre ses portes pour quatre journées festives et engagées. Il poursuit son action d’éducation et s’inscrit comme le lieu fédérateur de la mobilisation contre toutes les formes de discrimination. Il souhaite ainsi contribuer pleinement à la réflexion sur l’éducation à la citoyenneté, le vivre ensemble et la diversité.

LE GRAND FESTIVAL c’est avant tout une programmation éclectique et inclusive. Comédiens, danseurs mais aussi personnalités de la littérature proposent aux publics de s’engager à travers une programmation ouverte à tous.

De la force des métissages et des identités plurielles dans le ballet cosmopolite de la Compagnie Wang Ramirez à l’émancipation revendiquée par les comédiennes dans la pièce de Julie Berès, pendant cinq jours, le Palais met sur le devant de la scène les désirs et les révoltes qui animent nos sociétés aujourd’hui.

Cette 6e édition s’ouvre avec une soirée débat sur le thème de la fraternité et propose gratuitement pendant 4 jours du théâtre engagé, de la danse performée et des débats pour que chaque visiteur ait l’opportunité de se divertir et de devenir à son tour acteur dynamique de causes plus que jamais au cœur de l’actualité.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil Paris 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/

