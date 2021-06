TORCE VIVIERS EN CHARNIE Centre LA CHARNIE Mayenne, TORCE VIVIERS EN CHARNIE Le Grand Eté Indien – 14j Centre LA CHARNIE TORCE VIVIERS EN CHARNIE Catégories d’évènement: Mayenne

TORCE VIVIERS EN CHARNIE

Le Grand Eté Indien – 14j Centre LA CHARNIE, 8 août 2021-8 août 2021, TORCE VIVIERS EN CHARNIE. Le Grand Eté Indien – 14j

du dimanche 8 août au samedi 21 août à Centre LA CHARNIE

Prêt pour l’aventure ? Alors rejoins-nous vite pour partir à la conquête de l’ouest ! Participe, avec tes nouveaux amis, à l’élaboration de ton programme. Sport, nature, aventure, histoire, il y en aura pour tous les goûts! Un séjour qui correspond aussi bien : – aux petits aventuriers (bivouac, feux de camps) – aux sportifs en herbe (spéléologie, cani-rando, vélo, multisports, course d’orientation, …) – aux amoureux de la nature (découverte de la faune et de la flore, apiculture, jardinage, mini ferme…) – aux passionnés d’histoire (ateliers blasons, banquet médiéval,…). En participant à l’élaboration de ton programme d’activité, tu re-découvriras le vivre ensemble et tu apprendras à t’organiser avec tes copains afin de partager des vacances inoubliables. Dans le cadre de la labellisation colonies apprenantes de ce séjour, le fil conducteur de ce séjour sera axé sur la découverte de la faune et de la flore ainsi qu’à une sensibilisation au développement durable. L’enfant construit lui-même son programme en fonction de ses envies, des propositions du groupe et des ressources environnantes. Des ateliers de soutien scolaire pourront également être proposés dans le cadre d’un apprentissage inversé: les enfants apprennent en s’amusant, par exemple fabriquer un cerf-volant permettrait de parler de géométrie, de calcul tout en alliant le côté ludique de la chose. Le séjour que nous vous proposons est spécifiquement adapté aux exigences de la présence du Covid-19 sur notre territoire. La distanciation sociale sera respectée (50% de la capacité du centre seulement) avec environ 30 enfants accueillis. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 882,00 €

Tu es aventurier ? Amoureux de la nature ? Passionné d’histoire ? Sportif en herbe ? Ce séjour est fait pour toi ! Centre LA CHARNIE CENTRE PEP LA MAYENNE 4, rue du Verger, 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE TORCE VIVIERS EN CHARNIE Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T00:00:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T00:00:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T00:00:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T00:00:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T00:00:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T00:00:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T00:00:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T00:00:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T00:00:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T00:00:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T00:00:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T00:00:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T00:00:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, TORCE VIVIERS EN CHARNIE Autres Lieu Centre LA CHARNIE Adresse CENTRE PEP LA MAYENNE 4, rue du Verger, 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE Ville TORCE VIVIERS EN CHARNIE lieuville Centre LA CHARNIE TORCE VIVIERS EN CHARNIE