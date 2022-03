Le Grand Embrasement Chédigny, 17 avril 2022, Chédigny.

Le Grand Embrasement Chédigny

2022-04-17 – 2022-04-17

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny

10 EUR Concert de fin de résidence de l’ensemble Into the Winds . Fondé en 2017, spécialisé dans les instruments à vent anciens et lauréat du concours international du festival de musiques anciennes d’Utrecht, l’ensemble présentera son nouveau spectacle Le Grand Embrasement, pour les 600 ans de la mort du roi de France Charles VI (1368-1422). A l’issue d’un travail de recherche préalable sur les compositeurs et les musiques de ce début de XV ème siècle, l’ensemble cherche à recréer l’ambiance musicale qui a pu régner à la cour de France et d’Angleterre pendant cette période troublée. Un voyage musical inédit dans une

époque tumultueuse

Samedi 16 avril 10h30 à 12h à la salle des fêtes de Chédigny, présentation des instruments et des musiques jouées par Into the winds le 17.

jacqueline.paillet@sfr.fr +33 6 81 41 79 33 http://www.chedigny.fr/

Into the winds

Chédigny

