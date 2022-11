Le Grand Ecran du Vendredi Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Le Grand Ecran du Vendredi Vitry-le-François, 28 octobre 2022, Vitry-le-François. Le Grand Ecran du Vendredi

60 Rue du 11 Novembre 1918 Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François Marne Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918

2022-10-28 – 2022-10-28

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918

Vitry-le-François

Marne Film d’animation, présentation de lectures et jeux divers. Chaque mois un thème différent. Ouvert à tous à partir de 3-4 ans. Tous les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Film d’animation, présentation de lectures et jeux divers. Ouvert à tous à partir de 3-4 ans. Tous les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Chaque mois un thème différent. 18h. +33 3 26 72 13 95 http://www.mediavitry.com/ Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Vitry-le-François Marne Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Ville Vitry-le-François lieuville Médiathèque François Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Le Grand Ecran du Vendredi Vitry-le-François 2022-10-28 was last modified: by Le Grand Ecran du Vendredi Vitry-le-François Vitry-le-François 28 octobre 2022 60 Rue du 11 Novembre 1918 Médiathèque François Mitterrand Vitry-le-François Marne Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne