EUR 10 37 C’est au milieu des collections et pièces uniques des artisans céramistes et santonniers que vous pourrez prendre place pour participer, selon vos envies, aux différentes activités proposées.

Au programme, les modules suivants :

Des cours magistraux qui se dérouleront en matinée de 10h30 à 12h (participation 10 euros)

Un déjeuner convivial entre participants de 12h à 13h30 – 19 euros (mise en bouche, plat, dessert) menu imaginé à quatre mains par les chefs de l’espace restauration. (Hors boissons)

Une mise en pratique avec un tournoi d’échecs avec pendule, en après-midi de 13h30 à 17h (participation 10 euros)

Et si vous optez pour la journée complète : cours, déjeuner et tournoi, la participation est de 37 euros.

Inscription impérative et achat de vos tickets directement auprès de la Galerie Argilla, 59/61 Rue de la République à Aubagne. (04.42.04.05.14).

Le calendrier : les Samedis 29 octobre, 19 novembre, 21 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 3 juin.

Attention, les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement !

La galerie Argilla accueillera les amateurs et passionnés d’échecs, les samedis à partir du mois d’octobre.

Les cours magistraux ou les tournois qui vous sont proposés seront animés par Orazio Puglisi, Professeur et Entraîneur FFE.

galerieargilla@gmail.com +33 4 42 04 05 14 https://fr-fr.facebook.com/largilla.aubagne/

