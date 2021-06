Le grand échange Cat’s Best – Passez au végétal Le grand échange Cat’s Best, 18 juin 2021-18 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 au 20 juin 2021 :

vendredi de 15h à 19h

et samedi, dimanche de 11h à 19h

gratuit

Un pop-up store pour tous les propriétaires de chats à la recherche de produits et de conseils pour un quotidien plus écolo avec son chat ! Venez avec le sac de votre litière habituelle vide et repartez avec un sac de litière végétale Cat’s Best.

Chaque jour, nous essayons de choisir des produits plus sains et optons pour un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Bref, on fait de notre mieux pour consommer mieux ! Mais nos chats, sont-ils éco-responsables eux aussi ?

Les litières génèrent 612 000 tonnes de déchets par an en France. Pour les litières minérales (90% de l’ensemble des litières utilisées en France) ce sont des déchets ultimes c’est-à-dire non valorisables en énergie, ni recyclables, ni compostables. A l’inverse, les litières végétales génèrent des déchets valorisables en chaleur, en électricité et/ou en fertilisant pour l’agriculture !

Venez découvrir le pop-up store Cat’s Best : au programme des ateliers et animations pour adopter un quotidien plus respectueux de l’environnement avec votre chat.

À vos agendas, on vous attend nombreuses et nombreux ! #PassezAuVégétal

Le grand échange Cat’s Best 51 Rue de Turenne Paris 75003

8 : Chemin Vert (272m) 8 : Saint-Sébastien – Froissart (385m) 29 – Place des Vosges



Contact :Cat’s Best x Addiction agency 0982519141 catsbest@addiction-agency.com https://www.catsbest.fr/ https://www.facebook.com/CatsBestFrance

