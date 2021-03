LE GRAND DIRECT DE FRANCE PARKINSON France Parkinson, 10 avril 2021-10 avril 2021, Paris.

LE GRAND DIRECT DE FRANCE PARKINSON

France Parkinson, le samedi 10 avril à 09:30

### E GRAND DIRECT DE FRANCE PARKINSON ### LE 10 AVRIL 2021 ### A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE : Une journée de conférences, débats et animations pour aider les personnes malades et leurs proches aidants à mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Des experts pour leur apporter informations et conseils. La maladie de Parkinson fait l’objet d’une méconnaissance qui nuit à la qualité de vie et à la prise en charge des patients. Pour que le retentissement de cette maladie soit mieux entendu et surtout mieux accompagné, France Parkinson organise, à l’occasion de la Journée Mondiale de la maladie de Parkinson, un événement en ligne inédit. Il sera possible de poser des questions via un chat. Les replays seront disponibles. Avec ce Grand Direct de France Parkinson, l’association met à la disposition des patients et aidants une information pratique et facile à appréhender. Elle entend ainsi poursuivre sa mobilisation pour être utile aux personnes touchées et les aider à mieux vivre avec cette pathologie neurologique chronique dégénérative.

Entrée libre

France Parkinson

France Parkinson 18 Rue des Terres au Curé, 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement



2021-04-10T09:30:00 2021-04-10T11:00:00