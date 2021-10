Sacy Sacy Marne, SACY Le Grand Dîner d’Eugénie de Montijo au Château de Sacy Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

Sacy Marne Sacy Le Château de Sacy date de 1850.

Trois ans après seulement eu lieu le mariage de Napoléon III avec celle qui deviendra “l’Impératrice des Français”, influenceuse avant l’heure, arbitre de la mode au goût très sûr, organisatrice de fêtes mondaines et de réceptions fastueuses. Embarquez pour un voyage dans le temps de toute élégance, sous l’égide de l’Impératrice Eugénie : Musique d’Offenbach, mets d’époque, bougies et roses par milliers. Toute une histoire… De nombreuses surprises vous attendent pour ce dîner où les tenues de gala seront de circonstance.

Une soirée d’exception dans un écrin hors du temps, celui d’Eugénie ! ——————-

MENU

PIÈCE MONTÉE

De gougères au brebis basque parfumé au piment d’Espelette

••

ROYALE DE FOIE GRAS CHAMPAGNE

Cèpes et châtaignes rôtis émulsion Champagne

••

PÂTÉ EN CROÛTE DE CRINOLINE

Caille et jambon de Chalosse

••

POULPE GALICIENNE

Pommes de terre arrosées d’huile d’olive paprika fumé

••

FILET MIGNON DE CHEVREUIL

Sauce salmis au vin de Bouzy truffé, champignons des bois, petits légumes d’automne

••

CHAOURCE

Pain au maïs

••

RIZ À L’IMPÉRATRICE

Compotée d’airelles

••

GRANITÉ ET MACARONS AMANDES

Orange au Champagne Rosé, macarons comme à St-Jean-de-Luz

——————- Réservation par téléphone. evenements@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy

