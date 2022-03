Le Grand Dej’ des associations Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Le Grand Dej’ des associations Dijon, 11 septembre 2022, Dijon. Le Grand Dej’ des associations Parc de la Toison d’or Boulevard Winston Churchill Dijon

2022-09-11 – 2022-09-11 Parc de la Toison d’or Boulevard Winston Churchill

Dijon Côte-d’Or Le Grand Déj’ est une manifestation qui, depuis 2001, a pour objectif de valoriser le rôle citoyen, social ou culturel des associations bourguignonnes en leur permettant de se regrouper sur une journée en septembre afin de présenter leurs activités, projets et productions au public ainsi qu’aux partenaires engagés ou potentiels. Environ 230 associations pour 8 000 à 10 000 visiteurs chaque année. Cet événement est co-organisé par la Ligue de l’enseignement 21 et la Fédération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté. Il est soutenu financièrement par la ville de Dijon et Dijon métropole. L’édition 2022 aura lieu le Dimanche 11 septembre au Parc de la Toison d’or. bourgogne-franche-comte@frmjc.org +33 3 80 45 02 86 http://www.legranddej.org/ Le Grand Déj’ est une manifestation qui, depuis 2001, a pour objectif de valoriser le rôle citoyen, social ou culturel des associations bourguignonnes en leur permettant de se regrouper sur une journée en septembre afin de présenter leurs activités, projets et productions au public ainsi qu’aux partenaires engagés ou potentiels. Environ 230 associations pour 8 000 à 10 000 visiteurs chaque année. Cet événement est co-organisé par la Ligue de l’enseignement 21 et la Fédération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté. Il est soutenu financièrement par la ville de Dijon et Dijon métropole. L’édition 2022 aura lieu le Dimanche 11 septembre au Parc de la Toison d’or. Parc de la Toison d’or Boulevard Winston Churchill Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Parc de la Toison d'or Boulevard Winston Churchill Ville Dijon lieuville Parc de la Toison d'or Boulevard Winston Churchill Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Le Grand Dej’ des associations Dijon 2022-09-11 was last modified: by Le Grand Dej’ des associations Dijon Dijon 11 septembre 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or