Vosges Plombières-les-Bains Le Grand Défi « Objectif 1 million de marches » à Plombières-les-Bains est un rendez-vous annuel au Profit du Téléthon les 3 et 4 décembre 2022. Dans le Passage des Capucins, grimpez les marches et challengez-vous avec les mini-défis.

Le Parrain de cet événement, Stéphane Brogniart, ultra-trailer vosgien, sera présent samedi 3 décembre et nous présentera son court-métrage « Hohneck 4808 » à 20h dans la salle de cinéma à l’Espace Berlioz. +33 7 83 23 33 42 Gym La Jeanne d’Arc

