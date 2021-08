Le grand débarras – LES RIAS 2021 Quimperlé, 27 août 2021, Quimperlé.

Le grand débarras – LES RIAS 2021 2021-08-27 20:33:00 – 2021-08-27 23:03:00

Quimperlé Finistère

Compagnie OPUS

Niort (79) – Vide greniers spectaculaire – 2h30 en continu – entrées et sorties possibles entre 20h33 et 23h03, dans la limite des places disponibles

(Création 2019) – jauge maximale simultanée : 500 personnes

TOUT PUBLIC

« Un spectacle à dénicher », c’est ainsi que la compagnie OpUS désigne sa nouvelle création. Empruntant aux codes des vides-greniers de quartiers, Le Grand Débarras vous invite à évoluer dans une brocante nocturne où les artistes se mêlent aux véritables exposants.

« Ceux qui viendront voir un vrai vide-greniers ne seront donc pas au bout de leurs surprises, et ceux qui viendront voir un spectacle verront différents spectacles au cours du spectacle, mais ils verront aussi le spectacle de ceux qui ne voient pas toujours où se trouve le spectacle… »

Préparez la monnaie ! Comme dans un vrai vide-greniers, les habitants du Pays de Quimperlé et d’ailleurs sont invités à venir déballer leurs marchandises, mais comme dans un vrai spectacle d’OpUS, quelques intrus magnifiques se seront invités, histoire de faire prendre les vessies pour des lanternes et attraper la berlue.

Spectacle accompagné par Le Fourneau / Avec le soutien de l’OARA

Handicap Moteur – Handicap auditif – Handicap mental – Handicap visuel

