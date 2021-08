LE GRAND DÉBALLAGE DES COMMERÇANTS Sablé-sur-Sarthe, 10 septembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

LE GRAND DÉBALLAGE DES COMMERÇANTS 2021-09-10 09:30:00 – 2021-09-11 19:30:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Le déballage des commerçants est une animation historique de Sablé et revient pour une nouvelle édition ! Les commerçants et artisans déballeront devant leurs boutiques avec de belles promotions et bonnes affaires : prêt-à-porter, chaussures, décoration, livres, etc… De quoi bien préparer l’hiver !

PROFITEZ DU PLEIN AIR, DU SOLEIL ET DE NOS COMMERCANTS…

+33 2 43 62 50 17

Le déballage des commerçants est une animation historique de Sablé et revient pour une nouvelle édition ! Les commerçants et artisans déballeront devant leurs boutiques avec de belles promotions et bonnes affaires : prêt-à-porter, chaussures, décoration, livres, etc… De quoi bien préparer l’hiver !

dernière mise à jour : 2021-08-21 par