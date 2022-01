LE GRAND DANCING DE L’ALLIAGE L’Alliage, 2 avril 2022, Olivet.

L’Alliage, le samedi 2 avril à 20:30

**Electro pop-rock pop-RAP, techno organique, le grand dancing de l’alliage c’est un line up de grand standing pour une soirée clubbing d’anthologie !** **Naive New Beaters** Un grand bain à bulles multicolores. Un dancefloor sous les boules à facettes. Une avenue sous les palmiers. Voilà l’univers dans lequel nous transporte, dès les premières mesures, cet inclassable trio. Avec des basses groovy, des guitares sèches et un son direct et sans artifice, le groupe oscille entre pop romantique d’obédience eighties. Chant : David Boring / Claviers : Eurobelix / Guitare : Martin Luther BB King **Atoem** Objet musical non identifié, ATOEM est l’un des duos les plus prometteurs de la scène électro française. Les Rennais Gabriel Renault et Antoine Talon, artistes machinistes, se livrent à la création méthodique d’une techno poétique impeccable, aux variantes froides et aux particules sonores élémentaires. **Splitzer** Co-organisateur du Fusion Estival à Orléans, le collectif oscille entre influences funk, disco, house music et techno avec un objectif clair : tout donner pour le dancefloor ! Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 17 € • Tarif réduit : 12 € Spectacle éligible Pass Tout public L’Alliage debout 4h30

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 22/02 à 10h

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



