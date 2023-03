Stage de peinture « sur le motif », animé par Valérie de Sarrieu Le Grand Couvent, 10 juillet 2023, Gramat .

Stage de peinture « sur le motif », animé par Valérie de Sarrieu

2023-07-10 – 2023-07-15

565 EUR

En extérieur, sur le motif,

Stage de peinture à l’huile sur le motif, acrylique possible. Etude de la composition (choix du cadrage, structures, rythme, passages). Etude du lien couleur valeur permettant d’exprimer espace et lumière. Le projet pour cette année : étudier l’impact de la couleur de fond sur le

travail final : on expérimentera des fonds très colorés à neutres et en fonction de la lumière.

Une première demi-journée consacrée à apprendre à voir et à cadrer : choix de composition avec exemples et outil de cadrage. Dessin : plusieurs très petits croquis afin de rechercher des grandes masses simples de valeurs, souligner les grandes lignes de structure. Ce travail suivi d’une étude en valeurs seules.

La 2éme journée : plusieurs études en très petits formats sur fonds colorés le matin suivies d’une étude l’après-midi.

Les autres journées, exécution sur toiles de plus grands formats d’une peinture le matin, une autre l’après-midi en se réservant la possibilité de revenir le lendemain et le surlendemain sur le même emplacement en fonction de la lumière.

Tout ceci reste très souple selon l’avancée de chacun(e), selon le temps etc…

Les toiles seront de moyen format entre 8 et 12P. Les petits formats sur papier toilé.

Un jour de pause, tourisme, est prévu en milieu de stage le mercredi ou le jeudi selon le temps…

Le matériel est non fourni : J’enverrai au moins 2 mois avant le stage une

liste du matériel nécessaire.

