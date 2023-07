Visite guidée du Grand Coteau Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc Noizay, 16 septembre 2023, Noizay.

Visite guidée du Grand Coteau 16 et 17 septembre Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc Adultes 7€ , gratuit pour les étudiants et – de 18ans

Tout en déambulant dans les jardins à la Française, vous découvrez l‘histoire de cette demeure lovée au cœur de la Touraine royale. Entrez dans l’intimité du compositeur Françis Poulenc en visitant le salon de musique resté dans son état d’origine. Les documents photographiques, les témoignages et photos de ses amis célèbres, les archives musicales vous invitent dans son intimité, à l’image des deux pianos sur lesquels l’artiste a composé ses plus grandes œuvres.

Le Grand Coteau – Demeure Francis Poulenc 269 chemin Francis Poulenc 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 43 19 00 http://www.legrandcoteau.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.legrandcoteau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651431900 »}] Venez découvrir l’histoire de cette demeure bâtie par des chanoines vignerons à la Renaissance et qui ne cesse d’évoluer aux fils des siècles. Adossée au coteau et nichée entre les vignes, elle surplombe la Vallée de la Loire. Vous découvrez la vie de son plus illustre propriétaire : Francis Poulenc. Dans les jardins à la française, créés par le compositeur lui-même, des citations et des photographies vous permettent d’entrer dans l’intimité de cet artiste d’avant-garde, à la fois bon-vivant et généreux, avec ces convives reçues Cocteau, Picasso, Colette, Eluard et beaucoup d’autres. Vous entrez également dans le hall de la maison, qui servait de salle à manger au maître des lieux accompagné de ses prestigieux convives. L’atmosphère qui y régne est recomposée, servant ainsi de cadre à une exposition d’archives exposant la vie quotidienne de la maison. Puis, pénétrez dans le salon de musique conservé dans son état d’origine. Vous pourrez contempler les deux pianos de Francis Poulenc, des photographies et d’autres œuvres d’art qui nous permettent aujourd’hui de retracer sa vie et sa carrière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Collection Grand Coteau