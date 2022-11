LE GRAND CONCERT : MOZART LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 20H30 Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: Hérault

LE GRAND CONCERT : MOZART LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 20H30
Saint-Clément-de-Rivière, 3 décembre 2022

Le samedi 3 décembre 2022 à 20h30 Quintette pour clarinette de Mozart Violon et piano : Sonate de Mozart En partenariat avec l’association LA ARM – Bénéfices intégralement reversés à la Fondation pour la Recherche médicale – Salle F. Bazille ( Bld des sources) Samedi 03 Décembre à 20h30 – Salle Frédéric Bazille Renseignements & Réservation au Centre Fernand Arnaud – Tarif : 15€ en prévente au Centre Fernand Arnaud – 18€ billetterie sur place / Gratuit moins de 18 ans Le Grand Concert : Mozart

