Le Grand Complet USTICA, 11 août 2022, .

Le Grand Complet USTICA

2022-08-11 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-14 19:00:00 19:00:00

Du 12 au 15 août 2021, Le Grand Complet célèbre sa 2-ème édition dans le cadre exceptionnel du Haras national du Pin (Orne). nSeule compétition internationale de concours complet de la région Normandie, Le Grand Complet rassemble chaque année plus de 300 concurrents venus de tous les continents, accueillis par les 200 bénévoles de l’association Ustica. Dressage, cross country et saut d’obstacles composent cette discipline équestre spectaculaire, pour laquelle la France détient toujours le titre olympique. nCette année, samedi et dimanche, découvrez de nombreuses animations : concours d’élégance de voitures anciennes, danse country, marché du terroir. nEntrée gratuite pour les moins de 10 ans ainsi que jeudi et vendredi (jours de dressage). nBilletterie en ligne sur https://www.billetweb.fr/le-grand-complet-haras-du-pin2 (prise de billet obligatoire y compris pour jeudi et vendredi). nProgramme sur www.legrandcomplet.fr. Le concours complet d’équitation (aussi appelé C.C.E.) est une discipline olympique comparable au triathlon, de par les épreuves qui la composent. Les couples cavalier/cheval sont testés sur 3 épreuves différentes : le dressage, le cross, et le saut d’obstacles. nL’épreuve la plus spectaculaire, le cross, est le test qui rassemble nombre de spectateurs autant amateurs de la discipline que public novice. Cela consiste en un enchainement d’obstacles fixes, originellement naturels, en terrain varié, alliant passage de gué, combinaisons de sauts rapprochés et obstacles isolés imposants. nLe Haras national du Pin fait partie du circuit fédéral Grand National, et accueille chaque année début septembre les meilleurs cavaliers français de la discipline. nL’association USTICA organise elle le Grand Complet, concours complet international 2*, 3* et 4* mi-août sur le site du Pin, et a été retenue pour organiser les Championnats d’Europe de la discipline en 2023 !

https://www.legrandcomplet.fr/

