Le Grand Cirque sur Glace Marseille 2e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Le Grand Cirque sur Glace face au Mucem J4 Marseille 2e Arrondissement

2022-03-12 – 2022-03-12 face au Mucem J4

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

22 50 Largement inspiré des grands shows à l’américaine, l’alliance du cirque et de la glace émerveille autant qu’étonne le public au travers de ce spectacle Live, original et féerique !



La traditionnelle piste de sciure laissant place à une authentique piste de glace, le ballet des patineurs du Grand Cirque sur glace, placé sous la direction de Veronika Kushnikova, se pare de costumes aussi chatoyants qu’extravagants et vous transporte dans un tourbillon de rêves et d’émotions. Ce surprenant ensemble chorégraphique vous accompagne pour un voyage extraordinaire à travers l’histoire des grandes civilisations, la culture populaire et les légendes urbaines.



« Le Cirque et la Glace en fusion »



Nos chanteurs live et les danseurs sur glace vous accompagnent durant les deux heures de spectacle avec des tableaux à la fois surprenants et majestueux : la Russie des Tsars, les légendes Incas, Le tour du Monde des comédies musicales, Hommage au Rock’n’roll, sans oublier Bollywood Parade et l’Incontournable Reine des Neiges !



Un spectacle endiablé et inédit à ne pas manquer !

A partir de 24 mois.

Le Grand Cirque sur Glace, c’est un savoureux mélange de cirque, de patinage sur glace et de cabaret. un spectacle live, interactif pour toute la famille !

face au Mucem J4 Marseille 2e Arrondissement

