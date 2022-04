Le Grand Cirque Royal Zavatta Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Le Grand Cirque Royal Zavatta Reims, 27 avril 2022, Reims. Le Grand Cirque Royal Zavatta Parking de l’Hippodrome Avenue John Kennedy Reims

2022-04-27 – 2022-04-27 Parking de l’Hippodrome Avenue John Kennedy

Reims Marne Le Grand Cirque Royal est installé pour la première fois à Reims, sur le parking de l’hippodrome. Au programme 1h30 de grand spectacle, avec : clown, jongleur, chanteuse, danseurs… et bien d’autres encore !

Profitez du confort de notre chapiteau de 1000 places assises individuelles ! Offre exclusive Facebook bénéficiez de tarifs préférentiels avec le code : REIMS2022

Réservation des places, à la caisse du cirque, tous les jours à partir de 10H” http://www.grandcirqueroyal.com/ Parking de l’Hippodrome Avenue John Kennedy Reims

