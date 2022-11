Le Grand Cirque de Noël Muizon, 10 décembre 2022, Muizon.

Le Grand Cirque de Noël

15 Route Nationale – La Tuilerie Cheval Art Action – Muizon Spectacles Muizon Marne Cheval Art Action – Muizon Spectacles 15 Route Nationale – La Tuilerie

2022-12-10 – 2022-12-10

« Un jeune graçon se réveille dans un lieu étrange. Il fait la connaissance de M. César, le chef d’une équipe extravagante de faiseurs de rêves. Ensemble, ils tentent de faire renaître la magie de Noël dans l’espoir de rencontrer le Père Noël. »

Ce conte de Noël saura ravir petits et grands : un spectacle à la fois féérique et sensationnel, rythmé par des numéros époustouflants, drôles et émouvants : voltige équestre, travail en liberté avec les chevaux, contorsion, tissu, sangles et cerceau aériens, animaux de la ferme, acrobaties. Avec dix artistes en piste, autant de chevaux, six chèvres, deux cochons… et un chien-chien !

info@muizon-spectacles.com +33 3 26 02 95 23 https://www.muizon-spectacles.com/

