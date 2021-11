Le grand Cirque de Noël des Hautes-Pyrénées Soues, 3 décembre 2021, Soues.

Le grand Cirque de Noël des Hautes-Pyrénées Lac de Soues Boulevard Joliot-Curie Soues

2021-12-03 – 2021-12-05 Lac de Soues Boulevard Joliot-Curie

Soues Hautes-Pyrénées Soues

EUR 7 7

Les fêtes de Noël sont l’occasion pour toute la famille de se retrouver et de partager un moment unique autour d’un grand spectacle festif et inédit de cirque pour toute la famille !

Bien sûr, fidèle à la tradition du cirque, vous pourrez apprécier une sélection des meilleurs artistes du moment: Jongleur, Equilibriste, Rola rola, Magicien et grandes illusions, les clowns italiens, la cavalerie, la pat patrouille….

1h30 de spectacle où le Père Noël viendra saluer le public pour célébrer avec vous la Magie du Cirque et la grande fête de Noël.

Spectacles: Vendredi 3 décembre à 20h – Samedi 4 décembre à 15h et 17h – Dimanche 5 décembre à 11h et 15h

