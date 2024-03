LE GRAND CIRQUE DE NOEL 2024 ZENITH DE CAEN Caen, samedi 21 décembre 2024.

Résolument moderne, dynamique, humoristique et interactif, le grand cirque de Noël 2024 s’inscrit à très juste titre dans l’univers des grands spectacles de divertissement familiaux !Vous y découvrirez les Virtuoses du BMX et les Champions de France du trampoline conjuguant à merveille leur passion pour l’humour et la voltige. « Laserman », Grand Maître des laser et des effets lumineux dignes des superproductions hollywoodiennes vous éblouira. Le Frère Chaix, chorégraphe de l’impossible fera évoluer au-dessus de vos têtes, l’avion qui fait pâlir d’envie le Père Noël lui-même !Bien sûr, les mascottes s’en donneront à cœur joie et en feront voir de toutes les couleurs à notre Madame Loyal. Tenez-vous prêts ! Parents, grands-parents et enfants seront conquis … vos ados aussi !Bien des surprises vous attendent, sur la scène de votre « Grand Cirque de NOËL 2024 » !

Tarif : 16.50 – 26.50 euros.

Début : 2024-12-21 à 17:15

Réservez votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14