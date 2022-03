Le Grand Chut Théâtre le Liburnia, 15 avril 2022, Libourne.

Le Grand Chut

Théâtre le Liburnia, le vendredi 15 avril à 18:00

de la Cie La Boîte à Sel ———————— ### Vendredi 15 avril à 18h ### au Théâtre Le Liburnia Dès 6 ans | Durée : 1h05 Un beau jour, les sons disparaissent un à un de la surface de la Terre laissant place au silence. Face à cette situation aussi étrange qu’improbable, une cellule de crise, nommée « La Brigade acoustique », mène l’enquête… Car si les sons ont disparu, où sont-ils passés ? Comment les récupérer, les recréer, les remettre à leur place ? S’articulant autour de ces énigmes, cette création entraîne le public dans un univers de film noir composé de mots, d’images et d’effets sonores ébouriffants. Un spectacle qui nous interroge sur notre façon d’écouter le monde. **Ecriture et mise en scène :** Céline Garnavault **Co-auteur :** Arnaud Le Gouëfflec **Écriture de plateau :** Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Atsama Lafosse **Jeu :** Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic et Stéphanie Cassignard **Compositions musicales :** Laurent Duprat, Camille Demoures, Fanch Jouannic, Céline Garnavault, Atsama Lafosse et Thomas Sillard **Création son, vidéo et co-écriture :** Thomas Sillard **Création lumière :** Alizée Bordeau **Scénographie :** Olivier Droux **Costumes accessoires :** Stéfani Gicquiaud **Animation vidéo :** Titouan Bordeau **Reprise Régie Son** : Margaux Robin **Assistante m.e.s. :** Merlène Dronne **Collaboration artistique :** Jérôme Thibault

Enfants (-12ans) : 4€ / Adultes (+12ans) : 6€

Drôle et décalé

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne



