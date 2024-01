Goûter – Jeux Le Grand Châtelier Melle, dimanche 21 janvier 2024.

Melle Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:30:00

fin : 2024-01-21

À partir de 14 h 30, dimanche 21 janvier 2024, un nouveau moment de partage intergénérationnel, ludique et convivial est proposé au Grand-Châtelier, situé entre Melle et Périgné.

Nous vous proposerons, entre autres, du vin chaud et de la galette !

Entrée gratuite.

Tout enfant doit être accompagné

À partir de 14 h 30, dimanche 21 janvier 2024, un nouveau moment de partage intergénérationnel, ludique et convivial est proposé au Grand-Châtelier, situé entre Melle et Périgné.

Cet après-midi dominical sera l’occasion de passer un bon moment autour des jeux mis à disposition, de déguster de la frangipane et du vin chaud, les deux étant naturellement préparés maison.

Venez seul, entre amis, entre voisins, en famille pour découvrir, tester, jouer et passer un après-midi convivial

en vous amusant !

Nous vous proposerons, entre autres, du vin chaud et de la galette !

Entrée gratuite.

Tout enfant doit être accompagné par un adulte.

EUR.

Le Grand Châtelier

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Pays Mellois