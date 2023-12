Les Bronzés font du Funk! Le Grand Châtelier Melle, 27 décembre 2023, Melle.

Melle Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 19:00:00

fin : 2023-12-27 23:00:00

Tu auras certainement envie de te bouger un peu pendant ces longues périodes passées à table… par chance, papi et mamie seront là et ravis de garder tes enfants ou encore de faire une pause familiale!

L’occasion parfaite pour se changer les idées, se bouger le popotin et passer une petite soirée sympa ??

Donc le 27 décembre, entre une part de bûche et des p’tits canapés on t’attends au @legrandchatelier en mode « Les Bronzés font du funk »!

Enfile ta plus belle combi, met tes après-ski et viens écouter et danser du funk! Et tu peux aussi venir comme d’hab et juste taper la mesure du pied ??.

Tu auras certainement envie de te bouger un peu pendant ces longues périodes passées à table… par chance, papi et mamie seront là et ravis de garder tes enfants ou encore de faire une pause familiale!

L’occasion parfaite pour se changer les idées, se bouger le popotin et passer une petite soirée sympa ??

Donc le 27 décembre, entre une part de bûche et des p’tits canapés on t’attends au @legrandchatelier en mode « Les Bronzés font du funk »!

Enfile ta plus belle combi, met tes après-ski et viens écouter et danser du funk! Et tu peux aussi venir comme d’hab et juste taper la mesure du pied ??

Tu auras certainement envie de te bouger un peu pendant ces longues périodes passées à table… par chance, papi et mamie seront là et ravis de garder tes enfants ou encore de faire une pause familiale!

L’occasion parfaite pour se changer les idées, se bouger le popotin et passer une petite soirée sympa ??

Donc le 27 décembre, entre une part de bûche et des p’tits canapés on t’attends au @legrandchatelier en mode « Les Bronzés font du funk »!

Enfile ta plus belle combi, met tes après-ski et viens écouter et danser du funk! Et tu peux aussi venir comme d’hab et juste taper la mesure du pied ??

.

Le Grand Châtelier Écolieu Le Grand Chatelier

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par ADT 79