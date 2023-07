Expositions, animations et visite dans un domaine de vieille noblesse poitevine Le Grand Châtelier Melle, 17 septembre 2023, Melle.

Expositions, animations et visite dans un domaine de vieille noblesse poitevine Dimanche 17 septembre, 11h00 Le Grand Châtelier Gratuit. Entrée libre. Prévoyez de la monnaie pour la restauration et buvette. Renseignements : 06 03 07 14 19

Découvrez le Grand Châtelier, ancien domaine aujourd’hui rénové, grâce à une visite proposée par les propriétaires et retraçant l’histoire des lieux.

Cet espace en cours de réhabilitation, est un domaine de vieille noblesse poitevine construit sur un ancien site gallo-romain. Il est composé d’un ancien moulin à eau, d’un four à pain, d’anciennes habitations, d’une grange, d’une cave voutée…

Apprenez-en plus sur les travaux de rénovation toujours en cours dans le respect du bâti existant, et s’inscrivant dans une démarche durable et locale, que les propriétaires auront plaisir à vous faire partager.

Au programme :

– Visitre libre ou commentée.

– Expositions d’artistes.

– Pièce de théâtre au chapeau.

Vous pourrez profiter d’une restauration et buvette sur place.

Cet espace en cours de réhabilitation, est un domaine de vieille noblesse poitevine construit sur un ancien site gallo-romain. Il est composé d'un ancien moulin à eau, d'un four à pain, d'anciennes habitations, d'une grange…

Les travaux de rénovation ont commencé en 2010 et sont effectués dans le respect du bâti existant, avec des matériaux naturels et locaux.

Actuellement, l'une des anciennes habitations est un gîte 4 étoiles et la grange est une salle de réception et de formation. Lieu accessible en voiture, parking gratuit.

Les travaux de rénovation ont commencé en 2010 et sont effectués dans le respect du bâti existant, avec des matériaux naturels et locaux.

Actuellement, l’une des anciennes habitations est un gîte 4 étoiles et la grange est une salle de réception et de formation. Lieu accessible en voiture, parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Lebon Gonnord