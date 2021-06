Chambéry Archives départementales Chambéry, Savoie Le grand Charles en 7 familles Archives départementales Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Le grand Charles en 7 familles Archives départementales, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chambéry. Le grand Charles en 7 familles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales

A chaque départ de visite guidée, le jeune public qui le souhaite pourra faire une partie de cartes et découvrir le nouveau dossier pédagogique. Celui-ci accompagnera l’exposition itinérante dans les collèges du département.

Port du masque obligatoire. Jauge maximale de la salle : 40 personnes.

Venez découvrir les grands épisodes de la vie du général de Gaulle à travers un jeu de cartes des 7 familles conçu par les Archives départementales de la Savoie. Archives départementales 244, quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Archives départementales Adresse 244, quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes