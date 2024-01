LE GRAND CHAPERON ROUGE ET LE PETIT LOUP Le Crès, dimanche 7 avril 2024.

Il était une fois un petit loup timide qui adorait les fleurs et un grand chaperon rouge coléreux et pas très malin. Les deux se rencontrent dans la forêt… Adapté du fameux conte de Charles Perrault, ce spectacle se veut plus actuel, optimiste puisqu’aucun des personnages ne meurt, bien au contraire… Le public se retrouve face à un grand chaperon rouge tout maigre et capricieux et à un petit loup craintif et farceur.

Un spectacle où l’on rit, danse et chante… et dans lequel les enfants sont largement mis à contribution, et ce pour leur plus grand plaisir.

Durée 45 mn A partir de 3 ans EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 11:45:00



