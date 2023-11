L’OASIS CRAVANTAISE au GRAND CHAHUT Le Grand Chahut Chinon, 5 novembre 2023, Chinon.

L’OASIS CRAVANTAISE au GRAND CHAHUT Dimanche 5 novembre, 14h00 Le Grand Chahut Entrée libre

Retrouvez notre association, l’Oasis Cravantaise, au Grand Chahut, le temps d’une journée !

Nous présenterons nos activités, partagerons nos projets, écouterons vos envies et besoins, proposerons de nous rejoindre à tous ceux qui veulent trouver des alternatives durables pour nous et nos enfants.

Plus d’infos : oasiscravantaise@gmail.com, 06 62 86 09 56.

Le Grand Chahut 25 Rue Marceau, chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « oasiscravantaise@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662860956 »}] [{« link »: « mailto:oasiscravantaise@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T20:00:00+01:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T20:00:00+01:00

Tiers-lieu Écolieu