Le Grand Cerf Bleu – Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles Le CENTQUATRE – PARIS, 9 février 2023, Paris.

Du jeudi 09 février 2023 au samedi 11 février 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

. payant

De 8 € à 15 €

Sur un plateau qui pourrait être celui d’une émission de télévision se succèdent cinq femmes à la personnalité hors du commun. Un exercice féroce de déconstruction du regard et des identités.

Exceptionnelles, ces femmes le sont d’une façon presque monstrueuse tant elles sont radicales et incarnent des problématiques qui traversent notre société et aiguisent le regard sur l’altérité. Tour à tour, elles abordent la question de la transidentité, de la violence de notre société ou des injonctions aux normes de beauté. Au réalisme factice de ces entretiens, la mise en scène répond par un dévoilement de ses propres coulisses, effet de réel qui pointe et questionne la construction de l’identité et une fictionnalisation de nos propres vies que chacun peut expérimenter au quotidien.

À quel moment sommes-nous encore dans le réel et où se situe la radicalité dans un monde où tout semble formaté ? Ces questions traversent l’œuvre du dramaturge catalan Joan Yago, auteur de ces Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles, conçus à partir d’histoires vraies comme un acte de résistance à la puissance du storytelling, ici mis en échec par le dispositif scénique. Ce spectacle se présente comme un prolongement naturel du travail audacieux et grinçant mené par Le Grand Cerf Bleu sur les liens entre individu et société et sur les contours mêmes de la théâtralité. Un art du décalage que le collectif a déjà filé depuis 2016 au CENTQUATRE-PARIS avec Non, c’est pas ça ! (Treplev variation) et Jusqu’ici tout va bien. C’est avec Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles que l’on retrouve le Grand Cerf Bleu, rejoint par le musicien Étienne Jaumet.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/le-grand-cerf-bleu-brefs-entretiens.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101876827772

Christophe Raynaud de Lage Le Grand Cerf Bleu / Joan Yago – Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles