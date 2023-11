Festival Alimenterre 2023 : notre avenir se joue dans notre assiette Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Colomiers, 23 novembre 2023, Colomiers.

Dans le cadre du festival international Alimenterre, Le Grand Central, en partenariat avec CCFD-Terre solidaire-31, vous propose un ciné-débat autour du film documentaire Du béton sur nos courgettes.

Synopsys

Depuis les années 70, en raison de la crise agricole, de l’urbanisation et d’intérêts commerciaux hautement discutables, nous assistons à la disparition progressive et drastique des terres cultivables dans les Alpes-Maritimes.

A l’aide d’images d’archives et de nombreuses prises de vues en drone, le film montre comment cette dégradation de notre environnement nourricier a généré au fil du temps une situation qui pose désormais de manière impérieuse la question de la gestion de nos paysages littoraux et montagnards et la cohérence même de notre approvisionnement en denrées alimentaires issues du maraichage et du pastoralisme.

Horaires

20h30

Détails sur le lieu: Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

Colomiers Synchro