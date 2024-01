Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales Le Grand Café Saint-Nazaire, vendredi 9 février 2024.

Power Up, Imaginaires techniques et utopies sociales Et si changer de société, c’était changer d’infrastructure ? Et si pour cela il fallait changer nos imaginaires ? 9 février – 11 mai Le Grand Café gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Au cœur de la crise écologique, Power Up plonge dans l’univers des infrastructures énergétiques, monde invisible qui organise nos modes d’existence. Par la pensée des biens communs et à travers le regard de femmes, longtemps tenues à distance de cet univers, Power Up entremêle imaginaires plastiques et récits spéculatifs, invitant à prendre soin de nos désirs d’un futur différent : et si changer de société, c’était changer d’infrastructure ? Et si pour cela il fallait changer nos imaginaires ?

Le Grand Café Place des quatre z’horloges 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 44 73 44 00 http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/ https://www.facebook.com/grandcafe.saintnazaire/;https://www.instagram.com/grandcafe_saintnazaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/expositions/power-up/ »}] Le Grand Café est un ancien café datant de 1864, haut lieu de la vie locale. Lors de son ouverture, il était situé au cœur du centre-ville de l’époque, à proximité du port et de l’ancienne gare, à deux pas de la plage.

Épargné par la destruction de la ville en 1943, il continue d’être un café jusqu’à la fin des années 1960. Il accueille par la suite différentes activités commerciales : salle des ventes, bureau d’étude, etc., avant d’être racheté en 1994 par la Ville de Saint-Nazaire et de devenir en 1997 un lieu d’exposition consacré aux artistes contemporain.e.s.

Le Grand Café est aujourd’hui labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la Culture. Gratuit

art contemporain art

Aletheia