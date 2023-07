Ateliers arts plastiques Le Grand Café – Centre d’art contemporain Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Ateliers arts plastiques Le Grand Café – Centre d’art contemporain Saint-Nazaire, 7 juillet 2023, Saint-Nazaire. Ateliers arts plastiques 7 juillet – 25 août, les vendredis Le Grand Café – Centre d’art contemporain Les ateliers ont lieu les vendredis (du 7 juillet au 25 août) de 17h à 19h, ils sont ouverts à tout public à partir de 5 ans et sont sur réservation. Cet été, Le Grand Café invite Eva Taulois à intervenir sur la Bibliothèque et la Ludothèque de plage de Saint-Nazaire, dans le cadre de Saint-Nazaire Côté Plages, en partenariat avec la Médiathèque de Saint-Nazaire et en collaboration avec la Mission Art Public de la Ville de Saint-Nazaire. A cette occasion, tous les vendredis, des ateliers de pratique artistique ouverts à tou·tes invitent le public à mettre en couleur un rouleau de tissu pour participer à la création d’une vaste œuvre collective, dévoilée à la fin de l’été. Ces ateliers se déroulent en deux temps : d’abord au Grand Café avec la découverte de l’œuvre d’Eva Taulois et de l’exposition Souvenir nouveau puis à la Bibliothèque la réalisation d’une fresque sur tissu.

Un temps fort cloturera cette saison le vendredi 1er septembre de 17h à 19h avec la présentation des travaux des ateliers de l’été. Le Grand Café – Centre d’art contemporain Place des 4 z’Horloges, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 44 73 44 00 http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/ [{« type »: « email », « value »: « publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 76 67 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

©Uwe Baumann de Pixabay

