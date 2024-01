Le Grand Cabaret Marteau Théâtre Jacques Coeur Bourges, vendredi 8 mars 2024.

Début : 2024-03-08 20:30

Fin : 2024-03-08 23:30

Pour la journée de lutte pour les droits des femmes, la Cie Marteau et l’école d’effeuillage Burlesque de Bourges organisent Le Grand Cabaret Marteau ! Avec quatre artistes reconnues. Vendredi 8 mars, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-marteau/evenements/le-grand-cabaret-marteau

Rendez-vous vendredi 8 mars prochain pour la toute première édition du Grand Cabaret Marteau au Théâtre Jacques Cœur à Bourges.

Avec en artistes invitées Cherry Lyly Darling, Champagne Mademoiselle, Lolaloo Des Bois et Zélie Barrett.

Avec les élèves de l’école d’effeuillage Burlesque de Bourges : Le Marteau de Velours.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec Nous Toutes 18 et avec le soutien de Ville de Bourges et de la Région Centre-Val de Loire.

Théâtre Jacques Coeur 16 rue Jacques Coeur, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher