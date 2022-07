Le Grand Cabaret de la St Sylvestre, 31 décembre 2022, .

Le Grand Cabaret de la St Sylvestre



2022-12-31 20:30:00 – 2022-12-31

La troupe Anna SMILE & CIE est de retour à la Gare du Midi le temps d’une soirée inoubliable pour une toute nouvelle version de son Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre.

Plus de 20 artistes – chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, acrobates… – nous entrainent pendant plus d’une heure et demie dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchainent sans temps mort, où les numéros acrobatiques succèdent aux performances vocales époustouflantes.

Les musiciens de l’orchestre reprennent en live standards du music-hall, hits incontournables et certains tubes de la pop music actuelle pour nous transporter, nous faire vibrer et nous donner envie de chanter et danser avec eux.

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des chorégraphies pleines de rythme, sexy, burlesques, agrémentées de performances à couper le souffle !

La troupe Anna SMILE & CIE est de retour à la Gare du Midi le temps d’une soirée inoubliable pour une toute nouvelle version de son Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre.

Plus de 20 artistes – chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, acrobates… – nous entrainent pendant plus d’une heure et demie dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchainent sans temps mort, où les numéros acrobatiques succèdent aux performances vocales époustouflantes.

Les musiciens de l’orchestre reprennent en live standards du music-hall, hits incontournables et certains tubes de la pop music actuelle pour nous transporter, nous faire vibrer et nous donner envie de chanter et danser avec eux.

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des chorégraphies pleines de rythme, sexy, burlesques, agrémentées de performances à couper le souffle !

+33 5 59 22 44 66

La troupe Anna SMILE & CIE est de retour à la Gare du Midi le temps d’une soirée inoubliable pour une toute nouvelle version de son Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre.

Plus de 20 artistes – chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, acrobates… – nous entrainent pendant plus d’une heure et demie dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchainent sans temps mort, où les numéros acrobatiques succèdent aux performances vocales époustouflantes.

Les musiciens de l’orchestre reprennent en live standards du music-hall, hits incontournables et certains tubes de la pop music actuelle pour nous transporter, nous faire vibrer et nous donner envie de chanter et danser avec eux.

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des chorégraphies pleines de rythme, sexy, burlesques, agrémentées de performances à couper le souffle !

Stéphane Bellocq

dernière mise à jour : 2022-07-02 par