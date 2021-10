“Le Grand Budapest Hôtel” – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 12 novembre 2021, Rémalard en Perche.

“Le Grand Budapest Hôtel” – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2021-11-12 20:00:00 – 2021-11-12 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

En partenariat avec le Festival Jeunesse Tout Courts festival international sur le thème de la jeunesse, le ciné-club débute à 20H pour offrir en avant-première de la séance un court-métrage en sélection de la cinquième édition. Une soirée présentée par Dominique Lemaire.

20h : Rien à sauver une fiction de 4’ de Julien Aveque et Victor Hérault.

Un homme fuit le monde avec son camion Panne ! Rencontre avec une femme garagiste, une fille enceinte.

20h30 : “Le Grand Budapest Hôtel” comédie de Wes Anderson avec Ralph Fiennes, Tilda Swinton. Zero Mustafa, jeune réfugié politique venu de Salim-al-Jabat réussit à se faire engager comme lobby boy au Grand Budapest Hôtel. Le concierge, l’élégant M.Gustave le prend sous son aile. Une histoire de tableau de grande valeur va déclencher une bataille infernale. Beauté de l’image-humour féroce et délicat. Une variation hilarante poétique et poignante sur la vieille Europe, ce film est porté par un casting en état de grâce récompensé par de nombreux prix.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.

En partenariat avec le Festival Jeunesse Tout Courts festival international sur le thème de la jeunesse, le ciné-club débute à 20H pour offrir en avant-première de la séance un court-métrage en sélection de la cinquième édition. Une soirée présentée…

cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche

En partenariat avec le Festival Jeunesse Tout Courts festival international sur le thème de la jeunesse, le ciné-club débute à 20H pour offrir en avant-première de la séance un court-métrage en sélection de la cinquième édition. Une soirée présentée par Dominique Lemaire.

20h : Rien à sauver une fiction de 4’ de Julien Aveque et Victor Hérault.

Un homme fuit le monde avec son camion Panne ! Rencontre avec une femme garagiste, une fille enceinte.

20h30 : “Le Grand Budapest Hôtel” comédie de Wes Anderson avec Ralph Fiennes, Tilda Swinton. Zero Mustafa, jeune réfugié politique venu de Salim-al-Jabat réussit à se faire engager comme lobby boy au Grand Budapest Hôtel. Le concierge, l’élégant M.Gustave le prend sous son aile. Une histoire de tableau de grande valeur va déclencher une bataille infernale. Beauté de l’image-humour féroce et délicat. Une variation hilarante poétique et poignante sur la vieille Europe, ce film est porté par un casting en état de grâce récompensé par de nombreux prix.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2021-10-25 par