B pour Bel canto, B pour Bellini (accessoirement aussi un délicieux cocktail), Bartók, Bizet et Berlioz et tout naturellement, B pour Brunch ! Un brunch en solitaire, en tête-à-tête ou en groupe rhizomatique pour se détendre en compagnie ou délier sa langue entre vieux amis, dans un cadre familial mais pas trop, sous la houlette indifférente des dieux mythologiques des ors rafraîchis des foyers. Huit dimanches par saison, Huit occasions de faire la grasse matinée, Huit occasions de bruncher en musique. Notre formule Gargantua mélomane du dimanche. Vu que le foyer du Grand Théâtre ne peut accueillir qu’un nombre limité de personnes, le brunch vous accueille sur réservation uniquement. Dès 11h Entrée CHF 60.– CHF 20.– (jusqu’à 12 ans) Dans le foyer du GTG Merci à GONET & Cie SA !

CHF 60 .-

Le Grand Brunch du GTG a lieu 8 fois par année, dépêchez-vous, les premières dates sont déjà complètes ! Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T14:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T14:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T14:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T14:00:00;2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T14:00:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T14:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T14:00:00;2022-06-12T11:00:00 2022-06-12T14:00:00

