2023-04-15 – 2023-04-15 Le Grand-Bourg Creuse Le Grand-Bourg . Réservations des places à partir du 15 février par téléphone au 05 55 81 50 71 ou par courrier chez Annick GASNET – 17 Villard – 23210 Augères ou sur place au local du théâtre 6 rue de la Providence – 23240 LE GRAND BOURG tous les mercredis de 15h 00 à 18h 00.

Ouverture des portes : pour le soir : 20h 00, en après-midi : 14h 00.

Les représentations du vendredi et samedi sont à 20h 30 et le dimanche à 14h 30.

Tarifs : adulte : 8 €uros, – 12 ans : 4 €uros. La troupe « Les Trois Coups » de Le Grand Bourg présente comme chaque année, un nouveau spectacle avec en 1ère partie : « Echappée Belle » et une deuxième partie théâtre avec une comédie de Laurent Baffie : « Toc Toc ». Le Grand-Bourg

