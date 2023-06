Marché Dominical Le Grand-Bourg, 4 juin 2023, Le Grand-Bourg.

Le Grand-Bourg,Creuse

Marché tous les 1er dimanche de chaque mois, place du Champ de Foire, gratuit..

Dimanche 2023-06-04 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-04 13:00:00. .

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market every 1st Sunday of the month, place du Champ de Foire, free of charge.

Mercado todos los primeros domingos del mes, Place du Champ de Foire, gratuito.

Markt an jedem 1. Sonntag im Monat, Place du Champ de Foire, kostenlos.

Mise à jour le 2023-02-03 par OT de Bénévent