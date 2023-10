Cet évènement est passé Quartier libre sur le grand boulevard Le Grand Boulevard La Madeleine Catégories d’Évènement: La Madeleine

Nord Quartier libre sur le grand boulevard Le Grand Boulevard La Madeleine, 31 août 2019, La Madeleine. Quartier libre sur le grand boulevard Samedi 31 août 2019, 14h00 Le Grand Boulevard Accès libre et gratuit Un Grand Boulevard sans voiture… Mais pas que ! Après les courses de la Brader’Y, profitez du Grand Boulevard sans voiture ! À pied, à vélo, en trottinette ou en rollers, en famille, entre amis ou avec votre compagnon à quatre pattes… Parcourez le Grand Boulevard, sans voiture et à votre allure : c’est Quartier libre ! Un concours Eldorado Déguisez-vous, décorez et parez vos bolides : vélos, trottinettes, rollers… Laissez libre cours à votre imagination sur le thème « Eldorado » ! Vous pourrez alors tenter de gagner l’un des prix remis par l’UCAP à l’occasion de l’accueil des nouveaux madeleinois, début octobre. Comment ? Rendez-vous entre 15h et 16h au niveau de Botanique pour passer devant le jury ! Lieu Grand Boulevard – Entre Romarin et Saint-Maur – 59110 La Madeleine Le Grand Boulevard 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-31T14:00:00+02:00 – 2019-08-31T19:00:00+02:00

